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元旦日大陸赴台旅客 近28%核酸檢測呈陽性
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2023年01月02日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】周日首批入境的524名旅客，當中146人結果呈陽性，佔整體27.8%。當局表示陽性率明顯高過之前，至於會否對台灣本土疫情造成影響，疫情指揮中心表示，要等到周五病毒基因排序結果，屆時會再對外公布。
台灣當局早前表示，因應大陸疫情資訊不明，1月所有由大陸四個直航航線和金馬地區來台的旅客，都要接受唾液核酸採檢。另外，台灣周日新增1.6萬多宗本地個案，再多26人死亡。
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