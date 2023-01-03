專家指多地正處感染高峰、惟過後會平復　上海首現XBB.1.5境外輸入病例

【有線新聞】有國家衛健委專家表示，全國多地正經歷感染高峰，形容是「最艱難的時期」，但之後病毒會逐漸「傳不動」 。另外上海早前首次發現Omicron變種病毒株XBB.1.5，屬境外輸入病例。

國家衛健委醫政司司長焦雅輝周日接受央視專訪時表示，目前全國多個省市都在經歷感染高峰，但過後就會平復下來：「在急性感染的高峰以後，都是第一周到第二周是最艱難的。現在其實不同的城市，正在經歷急診和重症的高峰，可能是我們最困難的時期。病毒傳播它一定有它的傳播系數，傳播到一定程度了，病毒它總會有傳，然後越來越弱，我們通俗講就是說傳不動了。」

她稱，新冠感染確實不是大型感冒，新冠感染應該是和流感比較，又指流感是由流感病毒引起，也會有全身的症狀，嚴重患者都會有肺炎。

另外，上海近日從監測中首次發現Omicron變種病毒株XBB.1.5，涉及3宗病例，均是境外輸入病例。當地防控專家表示，上述病毒株只是在極少數入境隔離人員中檢出，尚未在社區造成本土傳播。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏早前接受專訪時稱，上海從上月22日起已到達感染峰值狀態，估計目前感染人數屬於千萬級別；又指上海目前主要毒株都是BA.5和BF.7，但後續可能會變種，出現如XBB或BQ.1等新亞型病毒，建議民眾混合接種疫苗。