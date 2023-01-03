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台灣：經港澳轉機抵達陸客 周五起須持48小時核酸陰性證明
i-Cable
2023年01月03日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】台灣當局宣布，周五起經香港澳門轉機到台灣的大陸旅客，須出示48小時核酸檢測證明。
台灣的疫情指揮中心表示，鑑於大陸疫情嚴峻，除了大陸直航入境的航班旅客須接受唾液核酸採檢外，周五起至1月31日，經港澳轉機到台灣的大陸旅客，亦須要持有啟程前48小時內核酸檢驗報告或24小時內抗原快測報告。
指揮中心又稱，將持續加強境外個案變異株監測，以評估新型變異株帶來的風險及對當地疫情的衝擊。
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