台灣：經港澳轉機抵達陸客　周五起須持48小時核酸陰性證明

【有線新聞】台灣當局宣布，周五起經香港澳門轉機到台灣的大陸旅客，須出示48小時核酸檢測證明。

台灣的疫情指揮中心表示，鑑於大陸疫情嚴峻，除了大陸直航入境的航班旅客須接受唾液核酸採檢外，周五起至1月31日，經港澳轉機到台灣的大陸旅客，亦須要持有啟程前48小時內核酸檢驗報告或24小時內抗原快測報告。

指揮中心又稱，將持續加強境外個案變異株監測，以評估新型變異株帶來的風險及對當地疫情的衝擊。