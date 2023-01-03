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重慶金佛山出現雲瀑奇景
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2023年01月03日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】重慶出現瀑布雲奇景，位於重慶南部的金佛山近日出現瀑布雲，潔白的雲霧從天邊湧過來，好像瀑布一樣沿山勢傾瀉而下，十分壯觀。瀑布雲又稱雲瀑，當流動的雲經過山嶺或懸崖時，因重力向低處傾瀉，形成這個景象。根據資料，瀑布雲一般發生在早晨，或者雨後初晴的夜晚。
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