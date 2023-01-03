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元旦假期旅遊人次逾5200萬　收入約265億人民幣

【有線新聞】隨著內地防疫政策放寬，在元旦假期旅遊的人多了，根據中國文化和旅遊部數據，元旦假期內地旅遊有超過5271萬人次，收入約265億元。
元旦假期全國國內旅遊出遊人次達5271.3萬，按年增長0.44%。國內旅遊收入約265億人民幣，按年增長4%。民眾的旅遊意慾都因為防疫措施鬆綁而增加。有市民說：「平時上班比較忙，新年大家放假了大家聚一聚，新年開心一下，也祝願新的一年有一個新的開始。」亦有市民表示：「現在很方便不用掃碼，現在要做好個人防護、戴口罩，回去多消毒一下。」
早前冬至即使已經放寬了防疫政策，食肆人流仍非常冷清。不過到了元旦假期，市民終於都安心出行。除了餐廳客滿外，街頭美食亦一樣受歡迎。有餐廳負責人說：「隨著元旦佳節的到來，我們店的客流也迎來了一個小的高峰。包間每天基本上都是訂滿的，大廳的客流也達到了一個飽和。」
根據攜程旅行，相較2022年同期不到四成的用戶跨省出行，這次的元旦假期近六成的用戶都選擇跨省遊。而馬蜂窩大數據顯示，2023年元旦假長途遊熱度按月升48%。其中4至8天的中長途遊熱度則按月升逾1.7倍。另外，亦有旅遊平台數據顯示，上海、北京、廣州、成都等都是熱門的目的地。
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