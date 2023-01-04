重慶有醫院重症患者急增、八成屬基礎病老人　醫生：系統化治療後死亡率銳減

【有線新聞】全國多地正值新冠感染高峰，重慶有醫院近日危重症患者急增，其中八成是65歲以上、身患多種基礎疾病的老人。有醫生表示，經過系統化治療後，整體病人死亡率已明顯下降。

「來，一二三。」近日重慶迎來疫情高峰，對醫護人員和醫療設備都構成壓力，當地這間醫院的重症病房，危重症患者數目急增。有醫生稱，其中八成是65歲以上、身患多種基礎疾病的老人，他們到醫院就診時，不但感染新冠病毒，更出現呼吸困難、多器官功能衰竭等情況；但經過一連串治療後，很多患者病情得到有效控制，甚至康復出院。

陸軍特色醫學中心醫生敬慧丹表示：「經過我們現在系統化的治療以後，病人的病死率明顯地下降，而且很多病人就是在非常重症的狀態下，也在往好的方向走。」

有醫護人員坦言，為應付這些重症病人，醫療設備須保持24小時運作，亦有不少醫護帶病上班，甚至已經兩個月沒有回家；但非常有信心在現有條件下，能夠救治更多的危重病人。

另外，近日網上熱傳有婦女感染新冠病毒後，出現月經紊亂，懷疑生殖系統受到病毒攻擊，有專家否認這些說法。北京大學人民醫院婦產科主任醫師楊欣表示：「到目前為止還沒有證據表明，它對我們的生殖系統有影響。當我們外界受到了一些影響的時候，比方說巨大的壓力、身體不舒服，我們的月經會有一些變化，比方說表現提前來或者往後錯；但是這不能表明，就一定是新冠病毒直接對我們生殖系統的一個作用。」

對於有男性患者聲稱，感染新冠病毒後生殖器疼痛，擔心生育功能受損，專家呼籲民眾不必恐慌，認為精子質量雖有可能在短期內下降，但最長半年就會恢復；亦建議在康復後一個月，可以開始備孕。