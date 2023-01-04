深圳福田口岸附近商戶期待通關　地產經紀料租金及樓價將回升

【有線新聞】通關在即，在深圳福田口岸，商戶都說好期待，有地產經紀就預期通關後附近的舖租及二手樓價會逐步回升。

在深圳福田口岸周三安保情況有所加強，多了保安人員巡邏，地鐵站的清潔工人忙於打掃及消毒，亦有人搬運附近的鐵馬，相信是用作控制人流。

消息指，首階段通關每日會有配額，落馬洲支線、福田口岸等會重開。不過有口岸附近商舖負責人表示，擔心通關後人流分散，無法估計生意能否回復到疫情前。美容店負責人唐小姐表示：「大概就是50至60%都是香港的客戶，但是人流還是沒有恢復過來，我們店也是有一定壓力的，因為現在對於未來幾個月的客流、人流也都是未知數。」

不過亦有商戶說心情興奮，很期待通關。食肆負責人盛小姐說：「我們倒是想早一點(開店)，可能會是六、七點，我們也是看客流量，晚上可能會收得晚一點。食材可能會準備更多一些，花樣也會多一些、全一些，心情特別期盼，這些日子聽到馬上要通關了，我們就特別高興，說這一天趕緊早點來到吧。」

髮型屋負責人劉先生亦表示：「(通關後)人手安排會翻倍，差不多要七、八個人，(疫情前)我們香港的顧客差不多佔一半。」他說疫情期間，業主只是收取了一半的租金，但擔心通關後業主會調升至原本的租金，甚至加租。

有地產經紀表示，近日亦多了人查詢店舖租賃情況，「口岸周圍有好多

方便上班人士(的住房)，有生意、孩子讀書都方便，好多人都會找附近的屋租住。這個星期都多了客戶找這些舖面做生意，都知道關口要開，在這裏找些生意做。」他說商舖租金及二手樓價，之前最多回落了兩成，但相信通關後會逐漸回升。