中國航天科技集團：今年全面推進探月工程四期和行星探測工程

【有線新聞】中國航天科技集團表示，今年將全面推進探月工程四期和行星探測工程。

集團指，今年重點任務會安排超過50次宇航發射任務，太空站會轉入常態化運營模式；全面推進探月工程第四期和行星探測工程，及開展嫦娥七號和天問二號等研製工作；並會完成長征六號丙運載火箭首次飛行，以及完成商業航天和整星出口合同履約工作等。