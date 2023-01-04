返回
按輸入鍵開始搜尋

中國航天科技集團：今年全面推進探月工程四期和行星探測工程

【有線新聞】中國航天科技集團表示，今年將全面推進探月工程四期和行星探測工程。
集團指，今年重點任務會安排超過50次宇航發射任務，太空站會轉入常態化運營模式；全面推進探月工程第四期和行星探測工程，及開展嫦娥七號和天問二號等研製工作；並會完成長征六號丙運載火箭首次飛行，以及完成商業航天和整星出口合同履約工作等。
上一條影片 港大研究指疫苗加強劑可降低Omicron感染率及重症　早打針可增強抗體
下一條影片 2023兔年運程｜新春做錯一事　整年行衰運！即睇3類姓氏今年當旺　七師傅教增強運勢｜開運秘笈
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖　台一家三口一氧化碳中毒昏迷　衛生防護中心：可致死
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日
筷子疊住搓洗原來超錯　洗錯含菌高過馬桶蓋8倍　專家教正確清洗法｜附選購筷子4貼士
2022年12月27日