返回
按輸入鍵開始搜尋

李克強主持國常會　確保群眾過好春節

【有線新聞】總理李克強主持國務院常務會議，要更好統籌疫情防控和社會發展。
會議指出，要進一步做好重要民生商品和能源保供穩價等工作，確保群眾過好春節，要提高醫療、防疫物資供應能力，支持重點企業滿負荷生產，政府工程和國企項目欠薪的，要立即整改，並統籌協調解決商貿等行業欠薪問題，亦要做好安全生產，確保交通、能源、通信等基礎設施安全穩定運行。
上一條影片 日本對港限航令周日起撤銷　准增加航班班次　旅議會：復辦已取消旅行團機會不大
下一條影片 房委會交租電子系統出錯未扣減紓困減免　部分租戶多繳2元至175元
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖　台一家三口一氧化碳中毒昏迷　衛生防護中心：可致死
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日
筷子疊住搓洗原來超錯　洗錯含菌高過馬桶蓋8倍　專家教正確清洗法｜附選購筷子4貼士
2022年12月27日