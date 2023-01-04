李克強主持國常會　確保群眾過好春節

【有線新聞】總理李克強主持國務院常務會議，要更好統籌疫情防控和社會發展。

會議指出，要進一步做好重要民生商品和能源保供穩價等工作，確保群眾過好春節，要提高醫療、防疫物資供應能力，支持重點企業滿負荷生產，政府工程和國企項目欠薪的，要立即整改，並統籌協調解決商貿等行業欠薪問題，亦要做好安全生產，確保交通、能源、通信等基礎設施安全穩定運行。