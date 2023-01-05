李鐵案據報20人受查被捕　包括兩中超隊前總經理　19年深圳爭護級對武漢疑打假球

【有線新聞】國足前主帥李鐵涉嚴重違法受查一事再有新進展。有資深體育記者表示，已有至少20人被捕或帶走調查，包括兩名中超球隊的前總經理，涉嫌在2019年一場4比4的賽事中參與打假球。

內地資深體育記者冉雄飛周三在微博發文引述消息指，李鐵涉嫌嚴重違法的案件仍屬紀律監察部門聯合調查階段；截至目前，被逮捕或帶走調查的至少有20個人，當中包括李鐵、兩名國足前助教鄭斌和忻峰。

文中又提到，這些涉案的關鍵人物現時都屬留置階段，當局雖對他們實施一人一房的賓館式管理，但在法律上並非刑事強制措施；留置一般會是約3個月，但根據案情可延長至半年甚至一年，直至調查結束後，涉案人員才會被移送到檢察院，並轉移至看守所等候法院審理。

冉雄飛在文中又指，20人中其中兩人分別姓李和姓丁，是兩支來自北方和南方的中超球隊前總經理；其中姓丁的受查人士，涉嫌在2019年中超聯賽一場4比4的賽事中參與打假球。

雖然文章無具體提及牽涉的是哪些人和隊伍，但我們翻查記錄發現，在2019年中超賽季只有一場比賽比數是4比4，就是當年10月26日舉行的第27輪賽事，由意大利名宿鄧納東尼執教、力爭護級的深圳佳兆業，主場迎戰李鐵領軍的武漢卓爾。

武漢卓爾在領先3球下，被深圳隊在比賽尾段，5分鐘內連入3球，最終成功逼和，取得1分。而時任深圳隊總經理是丁冬梅，冉雄飛在文章下方，亦貼出了丁冬梅的照片。