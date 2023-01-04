內地核酸檢測產業市場極速萎縮　投行人士料企業或陷財務危機

【有線新聞】內地全面放寬疫情防控措施，其中宣布取消常態化核酸檢測，嚴重打擊相關行業。有投行人士分析認為部分核酸檢測公司，因為超負荷運轉，今年或會陷入財務危機。

內地疫情爆發的三年間，常態化核酸檢測政策下，核酸採樣站隨處可見。根據全國新冠病毒核酸檢測信息平台數據，截至去年年中，全國有超過1.3萬間醫療衛生機構及15.3萬名採樣員，造就了一千億元人民幣的市場規模。

這段時間從事關於核酸檢測的企業，在需求龐大下可謂「豬籠入水」；不過放寬措施後，需求急降，市場快速萎縮，更爆出多家企業循法律途徑追討被拖欠的檢測費用。有投行人士向內媒表示，相關企業高額的應收賬款問題，可能集中在今年爆發。

報道指，核酸檢測屬於分子診斷技術，這種技術在疫情爆發前，因為成本高且難以推廣，很長一段時間處於不能盈利的狀態。不過疫情期間檢測常態化，以及應檢盡檢的政策，令整個行業的利潤大幅增長，尤其是上游的抗原、抗體，以及診斷儀器的生產商，還有中游的採樣與保存試劑廠商等。

分析認為取消常態化檢測，產業鏈下游的第三方檢測機構及實驗室等，正面臨應收賬款增長過高，或因拖欠款項問題而引起訴訟。