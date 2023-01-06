四川有野生大熊貓疑落山覓食 先後出現於民居門口及庭院

【有線新聞】四川雅安有野生大熊貓，懷疑下山覓食，一連兩日闖入當地一條村莊。

這隻大熊貓周三先出現在村民的庭院，似乎在找食物。翌日再被閉路電視拍到出現民居的門口，當地是大熊貓保護區，據估計當地大約有30隻野生大熊貓。村民表示遇到大熊貓都不會打擾牠們。

工作人員就指，這隻大熊貓應該是下山覓食。目前牠已被安全送到中國保護大熊貓研究中心的基地。