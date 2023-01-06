內地旅客不急於赴港旅遊 業界憧憬旅行團復蘇

【有線新聞】香港與內地即將於周日，實行首階段免檢疫通關。內地民眾從陸路口岸到香港，除了需要提前預約通關名額，亦要辦理有效簽注。有旅遊業界人士表示，正準備開辦更多兩地旅行團。在深圳市福田區的公安出入境服務大廳，不少人來辦理簽注或換護照，不過香港旅遊簽注最快要到周日才能辦理，他們都說不急於到香港。深圳市民許小姐表示：「也還是要看一下自己的工作安排，其實深圳戶口辦簽注也很方便，就在自助簽注下就可以簽，想去的時候隨時簽就行。」深圳市民李小姐表示：「可能過年後才考慮，因為最近聽說要預約才可以。(之後)可能去旅遊、去玩、去購物，主要還是想去購物。」

雖然旅遊簽注還要等，不過經陸路口岸赴港的預約系統，已經在周五早上率先開放。旅客要用有效的往來港澳通行證，以及可接收短信的電話號碼註冊，登入之後可以選擇在7日內經福田、深圳灣、文錦渡以及港珠澳大橋四個口岸赴港，每日合共有51000個名額，每次預約最多可添加四個同行人，但須一起過關。不過由於辦好簽注才能預約，系統開放的6小時內，各個口岸都只有一成左右的預約。

有內地旅遊業界人士表示，近日多了很多客人諮詢到香港旅遊的詳情。旅遊公司副總經理朱文杰表示：「開放了之後，可能第一批恢復的、「陽康」的旅客，他們會著手考慮在哪裏過年，香港是否有適合採買，進行購物(的地方)，也會收到一些相應諮詢。五萬多的(赴港)名額，在現在的情況下我覺得完全夠用。但是一旦全員恢復，我相信不會有名額限制，因為如果不放開的話，會限制很多遊客出行。」

他預計目前到香港旅遊的費用，與疫情前差不多，反而目前香港的酒店價格更便宜一點，又期待政府加強推廣兩地旅遊。