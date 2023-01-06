內地發布新修訂診療方案　不再判定疑似新冠病例

【有線新聞】內地發布新修訂新冠診療方案，不再判定疑似病例和不再要求患者集中隔離。

國家衛健委連同中醫藥管理局發布第十版《新冠病毒感染診療方案》，提到不再判定疑似病例；進一步優化臨床病例的分類，不再要求集中隔離收治患者；又將「新型冠狀病毒肺炎」改名為「新型冠狀病毒感染」；同時新增抗原快速測試檢測陽性，作為診斷的標準；加強對重型、危重型病例的中醫藥救治指導；同時調整出院標準和醫療機構內感染預防與控制等。