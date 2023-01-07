防疫鬆綁後首個春運揭幕　深圳不少民眾提早返鄉過年、有人難買火車票

【有線新聞】內地放寬防疫措施的首個春運今日起開始。在深圳，不少人選擇提早回鄉過年，但有人就說很難買到火車票。

在深圳北站人來人往，不少人大包小包拖住行李，準備回鄉過新年。有人說防控放寬，回家都方便了不少。深圳市民劉先生說：「肯定很好啊，比以前好多了，想回去就可以回去。其實免除了做核酸，也增強了自我保護能力，自己要保護自己嘛。肯定免不了有一些擔心嘛，自己始終自己還是要注意一下嘛。」

有人說擔心今年春運會多人，所以計劃提早回去過年。市民陳女士說：「過年回家，其實都有回來（老家），只是說每一年都比較麻煩。就是帶著小朋友，因為太不方便了現在疫情，所以今年就早一點回去。」

而市民姚女士就說買不到火車票，現在要等搶票：「很難搶到，現在我們都還沒搶到票。（妳老家是在哪裏？）貴州榕江的。現在還在等，看等一下看搶到不。（那如果今天買不到之後怎麼辦？）應該會買到的，今天，買不到就是轉，去轉嘛，去其他站轉。我在等看轉到哪個站去等搶票，他(朋友)在幫我搶票了。」

在內地火車票平台，部分路線的火車票「一票難求」。其中由深圳到長沙等地，星期六日雖然仍有少量座位，但到下星期、越臨近新年的火車票，幾乎都全部售罄。

官方預計，今年春運期間客流總量將超20億人次，其中探親的人流佔過半數，強調會更好統籌疫情防控和經濟社會發展，滿足民眾出行需求，保障春運平穩有序進行。

深圳當局預計，今月18日會是出行最高峰的日子，屆時深圳北站，旅客量將會達到28萬人次，較去年最高峰增長超過一成。