【有線新聞】兩岸「小三通」即日起分階段復航，首班載有80多名乘客的客運船，早上從廈門出發前往金門。

據央視報道，「廈門金門客運線」周六率先復航，上午10時由廈門五通客運碼頭出發，抵達對岸後再於中午12時返回，復航初期每天只有1個往返班次。至於「福州馬祖客運線」則於周日復航，初期每周有2個往返班次。

報道又稱福建海關等部門，已提前對相關設施、客運船舶等展開全面安全檢查，並優化通關查驗措施。