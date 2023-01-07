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兩岸「小三通」即日起分階段復航
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2023年01月07日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】兩岸「小三通」即日起分階段復航，首班載有80多名乘客的客運船，早上從廈門出發前往金門。
據央視報道，「廈門金門客運線」周六率先復航，上午10時由廈門五通客運碼頭出發，抵達對岸後再於中午12時返回，復航初期每天只有1個往返班次。至於「福州馬祖客運線」則於周日復航，初期每周有2個往返班次。
報道又稱福建海關等部門，已提前對相關設施、客運船舶等展開全面安全檢查，並優化通關查驗措施。
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