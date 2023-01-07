貿發局組織千人團赴港參展　粵商盼兩地通關後生意回升

【有線新聞】內地與香港明天起恢復首階段通關。在深圳福田口岸，各方面都做好最後準備。有附近居民更自發組織志願者，為旅客提供服務。

內地和香港星期日首階段通關，陸路口岸每日北上南下各有5萬個名額；其中名額最多的福田口岸做好最後準備，四周都掛滿了紅燈籠，附近花槽亦清理好雜草，準備換上鮮艷奪目的盆栽，迎接即將到來的旅客。

另一方面，警察及保安人員一早繼續口岸列隊巡邏，並舉行誓師大會，準備好迎接通關後的工作。

有福田口岸附近居民就自發組織志願者，協助提供服務。福田志願者領導辜先生說：「主要工作安排，就是給這個香港回來的這個居民，提供這個便民服務。主要就是在交通、出行，包括周邊的這個地理環境，要怎麼樣往哪裏走。我們來的話就分兩班，總共參與的義工有34個人。」

福田口岸將於周日早上6時半重開，每日會運作至晚上10時半。為了有序疏導旅客，出入口已經準備好大量鐵馬，以便控制人流。

另外，貿發局聯同廣東省商務廳組織「廣東千人參展團」，參與下周起在港舉辦的玩具展等多個展覽會。有來自汕頭的參展商指，疫情下無法與客戶親身接觸，導致訂單大減，期望通關後生意能回升。汕頭玩具公司業務經理曹淼說：「確實會困擾，比如說我們在通過傳統渠道客戶能找到訂單，就參加展會收到訂單，一般都佔我們公司30%左右。我們也很期待這次的展覽，就是能夠恢復到18、19年的客流量，我們也會想辦法去搶更多訂單。」

貿發局表示，自通關消息後，企業都踴躍報名參展，他們加強推廣積極招攬海外買家。