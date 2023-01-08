通關｜旅客提早於福田等過關　內地旅客終與家人團聚心情激動

【有線新聞】在深圳福田有旅客在口岸開關前，已經提前到達等候過關。有內地旅客指，隨著恢復通關終於可與家人團聚。

相隔三年，連接兩地的福田口岸再次亮燈。首階段通關第一日，有不少職員和志願者在口岸做準備。早上未夠六點，已經有內地旅客提早到達，他們進入口岸前需要出示48小時核酸檢測陰性證明，有內地旅客表示心情激動。

內地旅客梁先生：「我們昨天晚上11時開車往這裏趕，我們等了三年了，脖子都等長了。心情比較激動，就想來趕在第一個口岸過去，帶著一家大大小小五口。就回家，因為我們兩邊都有業務來往兩邊跑，如果不通關的話我們就，給我們帶來很多的不便。」

住在濟南的劉小姐指，在通關前的一日已特地乘搭飛機來深圳，希望到香港探望女兒，一家團聚過農曆新年。

內地旅客劉小姐：「去年春節在深圳賓館隔離，今年我們又一起團聚了過春節。隔離、疫情給我帶來很不方便，開心啊，我們都很開心，他們說昨天我女兒就很高興，激動得要命。他們全家連小孩都高興，每天都讓姥姥抱抱我，我說馬上就能見到你了，真的很開心的。就是中國太慢了，剛剛開放，別的國家全都開了。太好了，早就該這樣。」

深圳市口岸辦表示，預計通關首日會有超過1,600人預約從福田口岸通關，除了早上外，下午兩時會是出境的高峰期。