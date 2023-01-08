返回
按輸入鍵開始搜尋

通關｜旅客提早於福田等過關　內地旅客終與家人團聚心情激動

【有線新聞】在深圳福田有旅客在口岸開關前，已經提前到達等候過關。有內地旅客指，隨著恢復通關終於可與家人團聚。
相隔三年，連接兩地的福田口岸再次亮燈。首階段通關第一日，有不少職員和志願者在口岸做準備。早上未夠六點，已經有內地旅客提早到達，他們進入口岸前需要出示48小時核酸檢測陰性證明，有內地旅客表示心情激動。
內地旅客梁先生：「我們昨天晚上11時開車往這裏趕，我們等了三年了，脖子都等長了。心情比較激動，就想來趕在第一個口岸過去，帶著一家大大小小五口。就回家，因為我們兩邊都有業務來往兩邊跑，如果不通關的話我們就，給我們帶來很多的不便。」
住在濟南的劉小姐指，在通關前的一日已特地乘搭飛機來深圳，希望到香港探望女兒，一家團聚過農曆新年。
內地旅客劉小姐：「去年春節在深圳賓館隔離，今年我們又一起團聚了過春節。隔離、疫情給我帶來很不方便，開心啊，我們都很開心，他們說昨天我女兒就很高興，激動得要命。他們全家連小孩都高興，每天都讓姥姥抱抱我，我說馬上就能見到你了，真的很開心的。就是中國太慢了，剛剛開放，別的國家全都開了。太好了，早就該這樣。」
深圳市口岸辦表示，預計通關首日會有超過1,600人預約從福田口岸通關，除了早上外，下午兩時會是出境的高峰期。
上一條影片 通關｜李家超指年廿九最多人預約過關　卓永興統籌處理上水水貨客問題
下一條影片 九龍灣中年婦倒臥馬路中心　送院不治　 72歲司機涉危駕被捕
其他人也在看
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月04日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王Kao教6步　正確清洗＋1招有效去污
2022年12月31日