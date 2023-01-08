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福田通關旅客渴望家庭團聚　港澳簽注今起恢復　但辦公室沒人上班市民苦等

【有線新聞】在深圳福田有旅客指隨著恢復通關，終於可與家人團聚。而內地早前公布今日起恢復辦理赴港簽注，但由於辦事處就沒人上班，令簽注無辦理。
相隔三年，連接兩地的福田口岸再次亮起，首階段通關第一日，有不少職員和志願者在口岸做準備，早上未夠六點已經有內地旅客提早到達，準備赴港的梁先生表示心情激動：「我們昨天晚上11時開車往這裏趕，我們等了三年了，脖子都等長了心情比較激動。就想來趕在第一個口岸過去，帶著一家大大小小五口。」
雖然國家移民管理局宣布，1月8日起恢復辦理內地居民旅遊簽注，不過在深圳市的出入境管理局，到了辦公時間服務大廳沒有人返工，而自助辦證區亦未能辦理出入境業務，大批市民排隊等候。買了偶像的演唱會門票的李先生稱，如果今天沒法辦理簽注便來不及到香港觀看：「(13日)看陳奕迅演唱會，然後我就票都買好了，因為看到通告才買票的，他既然公告說8號放開，如果你實在趕不上我就不買了，如果你說8號後，口岸預約我是可以約到的，現在只剩簽注，所以非常不知道怎麼辦。」
目前進入內地和回港都必須持有48小時核酸檢測陰性證明，在福田區其中一個核酸檢測點，到來進行採樣的人不多，有選擇到香港的深圳居民指核酸檢測過程毋須等候，而且流程亦非常順暢。
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