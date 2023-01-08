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江西有貨車撞向送殯隊伍 最少19死20傷
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2023年01月08日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】江西發生嚴重車禍，最少19死20傷。
事發於南昌縣，據內地傳媒報道，村民按風俗凌晨步行送殯，一輛運載沙石的貨車突然衝向人群，造成多人死傷。
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