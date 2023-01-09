國家衛健委專家梁萬年：無國家能清零　現時調整「乙類乙管」為合適時機

【有線新聞】內地周日起將新型肺炎調整為「乙類乙管」，國家衛健委專家梁萬年指目前Omicron致病力減弱，加上長者目前的接種率較理想，是調整措施較適合的時機。

內地周日對新型肺炎調整為「乙類乙管」，不再對確診者實行隔離以及判定密切接觸者等。對於被質疑為何不在去年夏天，而選擇在冬天流感流行時作出調整，國家衛健委專家梁萬年這樣解釋：「那個時候(去年夏天)我們整個老年人群，我們整個加強針的疫苗接種水平沒有達到我們預期保護的效果。老年人的疫苗接種，那時候全國的整體率是比較低的。所以我們就是利用了這些窗口期，在進一步強化老年人群的疫苗接種。」

他又提到疫苗的抗體持續時間有限，如果在今年6、7月的夏天調整措施，長者現在接種了的疫苗保護力就會下降。所以認為目前就是最適合的時機。

內地多個省市都出現醫療物資短缺，他說是正常情況，但強調必須做好將患者分流。他表示：「當一個疫情的高峰來的時候，都會或多或少在一段時間內，出現一定程度醫療資源擠兌。我想這不僅僅是中國的一個情況。現在關鍵的問題是，在這種緊缺的狀況下來確定優先的救治對象來實行分級診療，來真正使一些高危的人群作為最優先的人群及時得到救治。」

他解釋Omicron病毒傳播速度快，無一個國家能做到清零，調整防控措施是為了平衡疫情及社會經濟發展。又重申不是放開不管，會更加科學和精準做好疫情防控。