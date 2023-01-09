內地海陸空口岸相繼復常　旅遊業界：距全面復蘇尚早

【有線新聞】內地多地的海陸空多個邊檢口岸陸續復常，不過旅遊業界指，現時出入境的旅客都是以探親、商務為主，出國旅遊要全面復蘇仍言之尚早。

周日起內地恢復辦理居民出境旅遊、商務簽注，儘管近期護照辦理海外機票、酒店的查詢量急升，不過旅行社的出國「跟團遊」似乎仍未跟得上。

有業界人士認為，距離旅遊業真正復蘇仍有一段時間，「1月8日剛剛打開(國門)，其實不會出現井噴式的，因為真正的國際航班的量並沒有上來。剛剛開始我覺得還是比較剛性的需求，會有相當多的探親訪友、商務的功能存在，那麼真正的旅遊功能，可能還是再往後面一點。」

在解除隔離限制首日，多個邊境接壤的陸路口岸亦恢復客運出入境。在新疆霍爾果斯、廣西憑祥市都有中國公民拉著大大小小的行李，分別從哈薩克和越南回國。

友誼關海關監管七科三級主辦林羿岑表示：「入境時通過儀器掃描護照，自動完成信息核對和體溫監測，無異常即可通關放行，整個過程最快20秒即可完成。」在吉林省唯一一個對俄羅斯開放的口岸，亦陸續有外國旅客接受邊防檢查入境。

此外，為了方便台灣金門、馬祖的民眾在春節返鄉，停航近三年的「小三通」首階段復航已經開始，連日已經有不少人乘船往返馬祖及福建。