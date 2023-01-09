兩名男子沒錢買船票踩水上單車橫過瓊州海峽 被斥做法危險不負責任

【有線新聞】兩名男子聲稱由於沒錢買船票，在沒穿救生衣的情況下，由廣東出發踩水上單車，橫過瓊州海峽到海南島，被批評做法危險不負責任。

這段在社交平台上瘋傳的影片，見到這兩名男子在無任何保護措施下，在大海中踩著水上單車。他們是由廣東雷州半島的三塘出發，將食物和衣服綁在水上單車上，橫過瓊州海峽到達海南島，他們全程花了6小時，為何他們要這樣做？

楊先生表示，「當時只有1200元，然後就往海南島出發，第一站我們去了武漢長江，橫渡長江是我自己騎的，後來還騎了湖南的湘江、廣西的賀江，之後來到廣東的雷州半島，因為沒錢，渡輪渡過去要372元，乘客的船票是41.5元，加一起要400元，當時我們只有200多元，肯定是過不了。」

同時他亦指想挑戰自己，藉此機會拍下海南島，探索大自然。

他又稱，「上月30日晚上決定橫渡瓊州海峽的，我想著明天天氣可以，然後我查閱了大量的資料，瓊州海峽最窄的地方20公里，最寬的40公里，沒有鯊魚，從我自身的膽量、耐力、體力，綜合的能力來看的話，好像應該可以。」

不過他們未有穿救生衣就出海，被網民批評危險，他就解釋已做過詳細資料搜集，包括研究水溫及天氣，強調大家有類似活動，要在安全情況下出海。

他指，「雖然經過了周全的準備，但是你在大海上還是渺小，偶然往來的巨輪給我一點安慰，安全責任是比較大，因為你是安全過來了，但是其他人不敢保證。」

對於踩水上單車橫渡瓊州海峽，當地海事處指這類活動需要預先申報，像他們私自下水會有很大的風險。