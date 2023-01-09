新任外長秦剛出訪五個非洲國家

【有線新聞】新任外交部長秦剛出訪五個非洲國家。

外交部公布，秦剛將於本月9日至16日訪問埃塞俄比亞、加蓬、安哥拉、貝寧和埃及，以及非盟總部與阿盟總部。又指秦剛首次以外長身份出訪就到非洲，亦是中國外長連續33年出訪非洲，體現了中方對中非傳統友誼及發展的高度重視。秦剛出訪期間會就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。