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內地將迎強冷空氣　多地將急劇降溫伴暴風雨雪

【有線新聞】中國氣象局預計，多地在未來幾日將迎來一股強冷空氣，氣溫將會急劇下降，且伴有大風及大範圍雨雪，預料會對春運出行造成影響。
踏入新一年後，江淮以南大部分地區都錄得超過20度，多地氣溫更打破常年同期最高紀錄。不過周三至周日在一股強冷空氣影響下，多地將出現明顯降溫，其中東北、江淮及江南等部分地區或暴跌20度左右。
中國氣象局國家氣候中心副主任肖潺表示：「隨著影響我國的冷空氣勢力增強，中東部大部分地區平均氣溫，將由前期的顯著偏高逐漸轉為明顯偏低，大部分地區較常年同期偏低1至2度，階段性低溫天氣，可能會對能源供應等方面造成不利影響。」
除了降溫，這股強冷空氣更會為多地帶來大風及雨雪天氣，其中新疆的阿勒泰、塔城等地更會遭遇暴雪，預計積雪深度可能達到40厘米。之後隨著強冷空氣東移，雨雪天氣會向東擴展。
中國氣象局國家氣候中心副主任肖潺說：「12至15日強冷空氣繼續東移，西北地區東部、華北、東北地區大部，黃淮、江淮北部、江漢北部等地將有小到中雪，或小到中雨或雨夾雪，局地大到暴雪，四川盆地東部、江南、華南等地有小到中雨，局地大到暴雨。」
由於內地春運已經開始，當局提醒計劃出行的民眾要留意天氣預報及交通路況信息，以便規劃行程，安全出行。
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