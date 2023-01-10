河南廣東等宣布度過新冠感染高峰　專家：未來仍有數波流行

【有線新聞】全國多地政府部門近日相繼表示，已度過新冠感染高峰；但有專家估計，未來仍會出現數波新冠流行，建議有關部門迅速在社區建立整套醫療診療體系。另有專家指出，目前並無任何新冠特效藥。

內地部分省市表示已度過疫情高峰，生產生活秩序正趨向復常。其中屬人口大省的河南，當地政府周一稱，截至上周五社區監測數據顯示，全省新冠病毒感染率為89%，流行毒株仍以Omicron BA.5.2為主，已順利度過疫情高峰，實現平穩有序轉入新階段，預計本月底每日新增感染人數將維持在較低水平。

廣東省疾控中心同日亦表示，該省新冠病毒感染疫情，目前處於社區流行第一波高峰後的回落階段。

不過上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏估計，未來仍會出現數波新冠流行，但具體甚麼時間並不清楚，建議有關部門迅速在社區建立整套醫療診療體系。

此外有專家周一表示，目前並無任何新冠特效藥，患者仍需接受一系列綜合治療，包括支持對症治療、抗病毒治療等。北大第一醫院感染疾病科主任王貴強：「但是我們強調這些小分子口服抗病毒藥，一個是早期使用，越早越好。一般我們強調在5天之內使用最好，5天之外使用，效果就大打折扣了。再一點是對重症高風險人群使用，老年人、有基礎病的、沒有打疫苗的等等，這些重症高風險人群優先的使用，那麼可望降低重症的風險。」

他稱服用這些藥物，有效降低重症和住院的風險，甚至降低死亡風險，但應在醫生的指導下使用。