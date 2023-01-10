常發銳利言論針對美國和疫情等　趙立堅被指是「戰狼外交」代表

【有線新聞】原任外交部新聞司副司長的趙立堅，調任邊界與海洋事務司副司長，不再擔任外交部發言人。趙立堅在任期間經常針對美國和疫情等，發表詞鋒銳利的言論，被指是中國「戰狼外交」的代表。

現年50歲的趙立堅，2019年出任新聞司副司長，並成為其中一位外交部發言人。而他在任期間，經常發表詞鋒銳利的言論，被指是中國「戰狼外交」的代表，包括前年6月七國集團峰會公報，提及涉華、涉港、涉疆等議題，趙立堅當時這樣回應：「一國或一個國家集團，號令天下的時代已經過去了。美國病了，病得不輕，七國集團還是給美國把把脈，開藥方吧。」

不少內地網民對趙立堅這種針鋒相對的風格表示歡迎，認為如此個性獨特的言論，正好彰顯出國家硬朗的一面。事實上除了對歐美等國，趙立堅在評論其他範疇上都保持一貫作風，最為人熟知，應該是他評論中國防控的這番話：「中國人民可以說，已經取得了抗擊新冠肺炎疫情的戰略性勝利，包括你們在座的這些外國記者，你們能夠在抗擊疫情期間生活在中國，你們就偷著樂吧。」

趙立堅平日很喜歡用社交平台分享關於中國的新聞，他的微博和Twitter帳號亦頗具人氣，合共有近1000萬人訂閱關注。他的妻子湯天如同樣鍾情於社交平台，不過言論就經常引發爭議，包括曾在微博發文，抱怨擔任外交部發言人的丈夫上班時間過長且沒加班工資，影響了家庭生活；又在去年12月19日發文指，家人發燒超過一周，但連退燒和消炎藥也買不到，感到徬徨無助。

這些言論一出都引發熱議，但當中不少人是認為，湯天如身為外交部要員的妻子，面對敏感話題更應謹言慎行。