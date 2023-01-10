涉受賄逾2.3億元　國安部原紀委監察組組長劉彥平一審判死緩

【有線新聞】國安部原紀委監察組組長劉彥平受賄案一審罪成，被判處死緩。

案件周二在長春市中級人民法院宣判。控罪指，2001年至2022年劉彥平利用擔任國安部紀委監察組組長等職務便利，在處理有關單位和個人企業經營案件等事項提供幫助，直接或間接非法收受財物，折合超過2.3億元人民幣，行為已構成受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，兩年後依法減為無期徒刑。