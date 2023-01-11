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內地專家預計年中出現第二波疫情高峰　感染率可達五成

【有線新聞】內地多個省市都稱本輪疫情已過高峰期，有專家估計下一波疫情高峰期會在5至6月出現，預計到時感染率最高可達五成。
近日內地多個省市宣稱已經過了感染高峰，其中北京代市長殷勇指北京已經渡過高峰期，建立了群體免疫能力。而下階段就要科學構建監測預警系統，在醫院發燒門診等地注意新的變異病毒，同時繼續推動疫苗接種。
不過上海傳染病專家張文宏指，估計到了5、6月就會迎來第二波疫情高峰。感染者比例大約是25%至50%，但症狀可能會比較輕。內地早前有不少網民質疑身邊並沒有無症狀感染者，張文宏日前到社區衛生中心視察時直言有關說法不準確：「很多人都以為沒有無症狀感染者那是在瞎說，現在不是很多中國人去日本、去歐洲旅遊嗎？查出來一看，三分之一的人陽性的，這些人都沒症狀的。實際上你說現在沒有無症狀你相信嗎，你有可能就是個無症狀感染者。」
針對近日多個國家批評中國防疫政策，國家衛健委專家梁萬年這樣回應：「有些人說中國的防控我們嚴了也不滿意、堅持優化調整也不滿意。我們應該是科學，應該是要看到各國所採取的防疫措施，不應該帶著這種政治的色彩。我們最少中國的防控措施是符合中國實際。」
他強調防疫政策的調整是基於將民眾生命安全和健康放在首要位置，亦是平衡社會、人口及經濟等各方面的綜合結果。
另外民政部指會因應形勢，調整內地養老機構的防疫政策，包括加強出入管理及健康監測的基礎上，養老機構可有序開放，不過在疫情嚴重期間，地方政府可自行根據評估，適時採取封閉管理，以避免大量長者感染及防範擴散風險。
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