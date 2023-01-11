國家民航局受理中外航空公司復航申請　包括中美航線

【有線新聞】國家民航局上周日開始，受理包括中美航線等中外航空公司復航申請。

國家民航局表示，至今已有近40家中外航空公司報送了涉及34個國家，每周約700班客運航班的申請，大部分航班計劃在本月下旬至下月恢復運營。

當局正審核辦理有關申請，又指考慮到國際航班受到市場需求、運力安排及中外航空局批復等因素影響，需要較長準備時間，加上旅客出國意願仍未恢復，國際航空市場恢復進度將慢於國內航空市場。