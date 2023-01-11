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台灣客機乘客充電器閃燃　兩人輕傷

【有線新聞】台灣一架客機周二起飛前，有乘客的充電器懷疑過熱發生閃燃，兩人輕傷。
發生閃燃後機艙內冒出大量白煙，兩名乘客分別手部及臉部受傷。涉事班機是新加坡的廉航「酷航」TR993，原定周二晚7時半從台灣桃園機場飛往新加坡。事發後因為航班延誤，大批旅客滯留機場。酷航回應指會為受影響的乘客提供住宿，以及重新安排航班。事件交由台灣運輸安全委員會調查。
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