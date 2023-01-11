習近平：持續反腐敗、針對有背景政治騙子　央視反腐片揭「政法虎」甘榮坤嗜賭斂財

【有線新聞】中共總書記習近平日前在中央紀律檢查委員會上強調，要持續反腐敗，尤其針對有背景的政治騙子。公安部周二表示，要堅決徹底肅清孫力軍政治團夥的流毒影響。

《人民日報》報道，中共總書記習近平周一在北京出席中央紀律檢查委員會第二次全體會議時強調，要持續反腐敗，進一步健全完善懲治行賄的法律法規，尤其針對有背景的政治騙子。

公安部周二舉行發布會亦重點提到，要堅決徹底肅清孫力軍政治團夥流毒影響，組織全國公安機關同步發力，深挖徹查涉及的人事案，深入整改突出問題，有力清除政治隱患，建立純潔的公安隊伍。

河南省政法委原書記甘榮坤說：「太對不起組織了，覺得非常自責，非常內疚。收斂收手收不住，還是有個慣性的問題，已經到了利令智昏了，喪心病狂或者肆無忌憚的這種程度。」

央視一連四日播出的反貪腐專題片《永遠吹衝鋒號》，周二播出最後一集，披露了與孫力軍齊名的政法系統大老虎、河南省政法委原書記甘榮坤受賄案的細節，稱甘榮坤在河南、湖北等任職時，為多名老闆在案件處理、工程承攬等提供幫助，非法收受巨額財物。

片中指他2002年到2018年，在商人陪同下以多種方式賭博，更與境外賭場連線玩百家樂和網上下注賭波，欠下巨額賭債後找老闆償還，甚至將受賄的一套房屋變賣償債；又多次在出境公幹時，偷偷到當地賭場大肆賭博，涉額累計過千萬元。片中又指，甘榮坤是前年5月在北京準備坐高鐵返回河南，在車站月台抽煙期間被逮捕。

《永遠吹衝鋒號》是由中央紀委國家監委宣傳部與央視聯合攝製，亦是中共二十大後首部反腐電視專題片，之前就披露孫力軍團夥的重要成員、前司法部長傅政華的涉貪案情。

而隨著另一名孫力軍團夥成員、國安部原紀委監察組組長劉彥平受賄案周二一審罪成，被判處死緩後，該團夥7名成員已悉數被重判。