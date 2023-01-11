台灣向美國購買逾451億新台幣導彈　加強F-16V戰力

【有線新聞】台灣向與美國購買總值逾451億新台幣的導彈，包括AIM-9X響尾蛇空對空導彈，射程約26公里，速度達音速的2.5倍，具有離軸發射能力，意味發射時戰機機頭不一定要對正目標，擴大攻擊範圍。

台灣為加強F-16V戰機的戰鬥力，駐美軍事代表團與美國在台協會簽署採購案，包括100枚AIM-9X、60枚魚叉反艦導彈以及遠程精確武器。