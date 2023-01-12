佛山「千年花鄉」展廳人氣冷清　商戶：訂單下跌一半

【有線新聞】臨近農曆新年，不少企業和家庭都會添置年花。在佛山陳村的批發市場有商戶表示，今年年花銷情未如理想，訂單數量下跌了一半。

「花好月圓」、「一帆風順」，這些蝴蝶蘭是大商場過年時，主要擺設的花卉盆栽。雖然很快就到農曆新年，理論上熙來攘往的展銷廳，如今冷冷清清，只有零星客人。

這間商戶經營蝴蝶蘭種植銷售超過20年，老闆表示今年訂單量，按年減少五成。蝴蝶蘭商戶沈小姐說：「國內防疫防控措施剛剛放寬，市面上大家都受到一定影響，往年基本提早一個多月，大批的企業客戶會跟我們出很大的單，但今年相對影響較大，感受較明顯，同期對比有五成下降。我們出口越南的量，佔整個廣東省出口量的30%，對比同期影響相對少，出口這一塊比較平穩。」

今年內地遭受嚴重旱情，不過售價沒有因此而上漲，例如這一盤花標價680 元，但實際上最低400元左右，也可能有交易。沈小姐表示：「我們全部都以溫室建棚培養，全部智能化控制溫度濕度，所以外界的惡劣天氣，對我們種植來說影響不會太大。」

陳村花卉世界座落於佛山市陳村鎮，素有「千年花鄉」美譽，因此無論如何都會有熟客，趁著過年前來採購。顧客鄧先生說：「今天過來主要挑一些蘭花、水仙，我們辦公場所、辦公室的一些新年的擺花，還有一些送客戶的，也會來挑選一些，(但是)可能數目沒有以前那麼多。」顧客唐小姐則說：「(買花預算)估計也要一千、幾百元，因為我比較喜歡鮮花，平時我在家中也會插花。」

這裏是蘭花種植場，面前的這一批花已經全數被預訂了，商戶表示雖然目前訂單未如理想，但是相信隨著復工復產，陸續會有一定數量的訂單。