廣東省十四屆人大一次會議開幕　省長王偉中：繼續推進粵港澳大灣區建設發展

【有線新聞】為期四日半的廣東省十四屆人大一次會議，早上在廣州開幕。省長王偉中發表工作報告，強調廣東會強化經濟大省「勇挑大樑」責任，特別提到會繼續深入推進粵港澳大灣區建設發展。

廣東省十四屆人大一次會議早上9時在廣州開幕。省長王偉中發表政府工作報告，提到過去五年工作極不尋常、極不平凡，但經濟實力仍能實現大步跨越，預計2022年全省地區生產總值達12.8萬億元人民幣，連續34年全國第一，年均增長5%；又提到去年受多重因素衝擊，經濟發展遇到多年未有的困難挑戰，廣東強化經濟大省「勇挑大樑」責任，全力保持經濟平穩運行。

對於疫情防控，王偉中稱，全省以最快速度切斷疫情傳播渠道，在阻擊本土疫情、防境外輸入支援香港抗疫「三條戰線」上同時發力，用最小代價實現最大防控效果。

對於未來五年目標，他強調會堅持穩中求進工作總基調，更特別提到會繼續深入推進粵港澳大灣區建設發展：「積極作為深入推進粵港澳大灣區建設，對接香港『北部都會區』發展策略，加快推動『港車北上』，打造『軌道上的大灣區』，高質量建設港澳青年創新創業基地，為港澳居民在粵發展提供更加便利的條件。我們要滿懷激情、大步向前，加快建設世界級灣區，發展最好的灣區。」

省委書記黃坤明、省人大常委會主任黃楚平和前省長黃華華等都有出席。今次會議為期四日半，至下周一上午閉幕，除了聽取審議省政府工作報告，亦會選出新一屆省級國家機關領導，包括省長、副省長、省高級人民法院院長和新一屆省人大代表委員等。