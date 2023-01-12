疑捲入李鐵案　中超深圳隊總經理丁勇被帶走調查

【有線新聞】國足前主帥李鐵案再有新進展。多間內媒引述消息人士表示，深圳隊總經理丁勇上周二已被當局帶走調查，懷疑他涉及由李鐵推動的一宗球員轉會事件；又指他很可能牽連到中國足協高層。

多間內媒近日相繼報道稱，李鐵受查期間再供出一名中超的重量級人物；更引述消息人士表示，這個人就是上周二被帶走的深圳隊總經理丁勇，原因是當局懷疑他涉及由李鐵推動的一宗球員轉會事件，並很可能牽連到足協高層。

「丁勇滾蛋！還我權健！」「還我權健！還我權健！」事實上丁勇早在擔任另一支中超球隊天津權健的總經理時，就因為營運球隊的手法，引發大批球迷不滿。雖然期間他為球隊招攬多名國際級教練和球星，例如是意大利名宿簡拿華路和葡萄牙名帥保羅蘇沙任教；還有效力過AC米蘭的巴西球星柏圖、比利時國腳韋素，及用近3000萬歐元收購的德甲2016至17賽季銅靴獎得主莫迪斯堤；當時球隊可謂群星拱照，但這些行為一直惹人詬病。

其中莫迪斯堤加盟球隊不久，就以合約欺詐為由單方面解約，之後重返德甲母會科隆，更以欠薪等理由，向國際足協起訴天津隊。

早前亦有報道指，丁勇接手深圳隊後大規模引援，包括高薪簽入張鷺等天津舊將，但球隊一直戰績不佳，更負債纍纍，欠薪非常嚴重。

丁勇連同前國足門將張鷺和前深圳隊總經理丁春梅，目前已有3名深圳隊相關人員被當局帶走調查。