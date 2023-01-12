高鐵香港段星期日復運　有廣州市民購得車票感興奮

【有線新聞】在廣州東站，有市民表示買到往返香港的高鐵車票很興奮，亦有人表示希望選搭較便宜的直通車。

到星期四中午，在廣州東站就可以買到未來15日往返香港的高鐵票，除了自助售票機，這裏還特設了一個專用售票處，安排廣東話職員當值，不少人都一早就來等。市民余先生表示：「即時衝過來買票，買到20號。很開心，因為我第二個孫出世都未見過他，他說爺爺在哪？。」

廣深港高鐵剛開通時，香港去廣州只能去到位於番禺石壁的廣州南站，要再轉45分鐘以上的車才能回到廣州巿中心，現在終於可以坐高鐵來到廣州東站，不少人都覺得更加方便。

居穗港人張先生表示：「好開心終於買到車票，因為很方便。在廣州，特別是天河區，如果再去廣州南站比較遠，坐車現在疫情情況，亦都比較麻煩。」

廣州東站近年，進行了多次改造工程，未來這裏亦會以承接高鐵和城際鐵路為主。由廣州坐高鐵往香港，最便宜215元人民幣，頭等300多元，相對於其他陸路交通，甚至是以往的廣九直通車都要貴。

廣州市民李小姐表示：「肯定選擇高鐵，比較方便，要轉車很麻煩。」梁先生則表示：「高鐵貴了，比以前直通車，直通車199元左右，最好如果有直通車最好，便宜一點，習慣了乘直通車。」

不過，已停運三年的廣九直通車在東站內的乘客出口仍然拉上閘，售票機暫停使用，直通車何時或者會否恢復都是未知之數。