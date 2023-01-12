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商務部推進內地及港澳共建單一自貿區
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2023年01月12日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】商務部表示，會穩步推進內地及港澳共建單一自貿區工作。
商務部指，未來會完善內地與港澳建立更緊密經貿關係安排制度，穩步推進三地共建單一自貿區磋商工作，提升貿易投資自由化便利，加快落實商務領域，支持粵港澳大灣區建設，提升市場一體化水平，打造國際一流營商環境。同時亦會大力支持港澳發揮自身優勢，共建一帶一路功能平台。
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