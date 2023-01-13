內地富商王健林兒子王思聰疑因襲一路人被行政拘留

【有線新聞】上海靜安區警方周四通報，一名姓王男子等4人，疑不滿被偷拍，當街打人被捕，事後被當局行政拘留7日。多間內媒引述消息指，其中一名施襲的男子，是內地富商王健林兒子王思聰。上海警方在通報稱，一名34歲姓王的男子連同另外3人，周三因誤會一名路人偷拍他們，於是上前制止。雙方其後爆發口角，繼而動武。其中姓王男子與另一名姓孫男子，先後揮拳打傷路人面部，其餘兩人亦有出手，遇襲路人驗傷後，證實鼻骨骨折、面部多處受傷。警方其後逮捕4人，並依法處以7日行政拘留，罰款500元。不久後，多間內地傳媒相繼報道事件，並引述所謂「權威消息」指，王姓施襲男子是富商王健林兒子王思聰。連《環球時報》前總編輯胡錫進亦發文，提醒王思聰要注意個人形象，要學懂遵紀守法是做人的底線。警方通報中又提到，姓王男子等4人有就行政拘留處罰，向公安機關提請行政覆議，當局最終決定依法暫緩執行，等候覆議結果。

有內地律師解釋，被捕人士如果不滿處罰，便可提請行政覆議。內地律師周兆成：「如果公安機關認為暫緩執行行政拘留，不會發生社會危險，那麼被處罰人或者其近親屬，如果提出擔保的話，或者按照每天行政拘留，200元的標準來交納保證金，那麼對行政拘留的處罰決定，是可以暫緩執行的。但是經過覆議，如果認為對王思聰的行政處罰決定是沒有問題的，那麼公安機關還是要進行行政拘留的。」

律師又認為遇襲者可以驗傷來維護權益，一旦認定受輕傷，警方就可追究施襲者刑事責任，事主也可向法院提出刑事訴訟，追討民事賠償。