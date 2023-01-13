夏寶龍指港區國安法已成香港「守護神」　規定了中央和特區「雙執行機制」

【有線新聞】港澳辦主任夏寶龍早上在北京出席研討會時強調，要全面準確貫徹實施港區國安法，又稱港區國安法已成為香港繁榮穩定的「守護神」。他又指，早前全國人大常委會對港區國安法第14條和第47條作出解釋，是要令人更清楚了解兩條例當中含意。

港澳辦主任夏寶龍在研討會中強調，要全面準確貫徹實施港區國安法。他表示，港區國安法實施以來，香港維護國家安全制度機制不斷完善，國家安全得到有力保障，已成為香港繁榮穩定的「守護神」；重申是為了維護國家安全，捍衛「一國兩制」，針對香港特區維護國家安全「不設防」問題，打擊的是極少數人。

他強調國家安全是中央事權，中央對香港有關國家安全事務負有根本責任，擁有完整立法權、執法權及司法權；考慮到「一國兩制」的特殊性以及香港的實際情況，中央負責處理特區層面難以解決的問題，承擔最後兜底責任，創造性地在港區國安法中，規定了中央和特區「雙執行機制」。

對於早前全國人大常委會對港區國安法第14條和第47條作出解釋，夏寶龍表示，釋法是讓人更清楚地了解兩條例當中含意。他特別提到根據第14條規定，明確了特區國安委對國家安全事務有權有責，有權對是否涉及國家安全問題作出判斷和決定，工作信息不予公開，所作決定不受司法覆核，具有可執行的法律效力，特區任何行政、立法、司法等機構，以及任何組織、個人均不得干涉特區國安委的工作；如果遇有第47條列明的情況，特區法院應當向行政長官提出並取得相應的證明書，證明書對法院有約束力。

他認為要更好發揮港區國安法，能夠起到保駕護航作用，重申香港在中華民族偉大復興進程中，必將大有可為，風光無限。

在北京，全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元表示：「安全是發展的前提，發展是安全的保障。夏主席講話當中特別強調，以高水平的國家安全來護航，但是如何保持，法治是根本，而法治當中，香港國安法是非常重要的法制的基礎。通過這個實施兩年來，是表明國安法實施的效果越好，越有時效，香港的對外開放、國際化的法制的基礎更加的牢固。」

專家又認為在安全上，一國兩制是最大包容性的制度體系，特別是如何構建和建設香港更多的集體力量，令不同信仰和價值觀的人，在一國兩制的框架下，可以形成廣泛的統一戰線。