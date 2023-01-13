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重慶大巴失事翻側 至少三死廿多人傷
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2023年01月13日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】重慶有大巴失事翻側，至少3死，廿多人傷。
片段所見，失事大巴翻側在高速公路上，救護車和消防車其後到場。事發在周五早上約9時，該輛載有53人的大巴原定從廣東東莞前往四川鄰水，駛至重慶彭水縣期間翻側，至少3死，另有23人受傷送院。失事原因有待調查。
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