重慶大巴失事翻側　至少三死廿多人傷

【有線新聞】重慶有大巴失事翻側，至少3死，廿多人傷。

片段所見，失事大巴翻側在高速公路上，救護車和消防車其後到場。事發在周五早上約9時，該輛載有53人的大巴原定從廣東東莞前往四川鄰水，駛至重慶彭水縣期間翻側，至少3死，另有23人受傷送院。失事原因有待調查。