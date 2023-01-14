鄭雁雄接替駱惠寧出任中聯辦主任

【有線新聞】中央駐港國安公署署長鄭雁雄接替駱惠寧出任中聯辦主任，他同時出任特區國安委國家安全事務顧問。鄭雁雄曾強調港區國安法凝結了中央捍衛國家安全的堅強意志。

現年59歲、原籍廣東汕頭的鄭雁雄曾任汕尾市長、市委書記、廣東省委秘書長等職務，2020年7月被國務院任命為首任中央駐港國安公署署長。

而在2021年港區國安法實施一周年，鄭雁雄接受媒體專訪時強調，港區國安法凝結了中央捍衛國家安全的堅強意志，也凝結中央維護香港穩定繁榮的良苦用心。他表示：「我相信隨著《香港國安法》深入的實施，這種意志和用心必將轉化為法治效能，護佑香港太平，守護國泰民安。」

鄭雁雄又曾說過，香港人不要妄想透過街頭政治顛覆中國共產黨及改變內地的社會主義制度。他表示：「絕不可以罔顧香港回歸中國的事實去延續港英時期價值觀念，甚至聽英美國家頤指氣使，不能罔顧中央的根本關切，搞顛覆中國共產黨領導及中國特色社會主義的事情，妄想通過街頭政治，改變內地政制來適應香港，是一種愚蠢的本末倒置，必定玩火自焚。」

至於現年68歲，原籍浙江義烏的駱惠寧曾任青海省省長、省委書記和山西省委書記等要職。2020年1月，國務院任命他接替王志民出任中聯辦主任，同年2月兼任港澳辦副主任一職，在7月更兼任香港國安委國家安全事務顧問。這樣的人事安排，意味着對港新政策在香港落地時中央的主導角色，進一步通過中聯辦的工作凸顯，中聯辦在特區的實際影響力亦得到提升。

而2020年7月1日出席慶祝香港回歸23周年的活動時，駱惠寧重申港區國安法是香港由亂到治的重大轉折點。他表示：「對於那些危害國家安全的極少數人來說，這部法律是高懸的利劍，對於絕大多數香港居民，包括在港外國人來說，這部法律是保障其權利自由和安寧生活的「守護神」，是香港「一國兩制」實踐的重要里程碑。」