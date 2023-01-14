被指作風務實形象穩健　駱惠寧任內多次落區探訪了解民意

【有線新聞】駱惠寧上任中聯辦主任以來，普遍認為他作風務實，形象穩健；任內他亦多次落區，探訪不同階層了解民意。

現年68歲、原籍浙江義烏的駱惠寧，過去先後擔任青海、山西兩地省委書記，積累不少處理地區事務的經驗。2020年1月，國務院任命他接替王志民出任中聯辦主任，2020年2月兼任港澳辦副主任一職，在7月更兼任香港國安委國家安全事務顧問。

自他上任以來，普遍認為他作風務實，形象穩健，代表中央推動香港在履行好憲制責任和維護國家安全上積極有為。而這樣的人事安排，也意味對港新政策在香港落地時中央的主導角色，進一步通過中聯辦的工作凸顯，中聯辦在特區的實際影響力亦得到提升。

2020年7月1日出席慶祝香港回歸23周年的活動時，駱惠寧重申港區國安法，是香港由亂到治的重大轉折點：「對於那些危害國家安全的極少數人來說，這部法律是高懸的利劍；對於絕大多數香港居民，包括在港外國人來說，這部法律是保障其權利自由和安寧生活的「守護神」，是香港「一國兩制」實踐的重要里程碑。」

駱惠寧來港上任被視為「臨危受命」，他亦多次在不同場合提到，香港當前由亂到治的局面不是輕鬆得來，香港市民應自覺尊重黨的領導和維護國家根本制度。

駱惠寧說：「當前香港從由亂到治走向由治及興，絕不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就會實現的。在座的一些朋友，無懼反中亂港勢力的抹黑，堅定投身香港國安立法、完善選舉制度等重大鬥爭。特別行政區所有居民應當自覺尊重和維護中國共產黨的領導，自覺尊重和維護國家的根本制度，堅定維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序，推動香港一國兩制實踐，始終沿着正確的軌道前行。」

駱惠寧任內先後多次落區探訪不同階層，其中在2021年9月，他到訪香港仔避風塘並登上漁船，了解漁民的工作和生活；又到過數碼港參觀科技公司，並與創業青年交流；亦曾到過深水埗和旺角，和部分居民和劏房住戶溝通，聽取意見建議。