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內地公布個多月來新冠相關死亡人數近6萬
i-Cable
2023年01月14日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】內地公布個多月以來與新冠病毒相關的死亡個案，有近6萬宗。
國家衛健委公布，由上月8日至本月12日，全國累計發生在醫院、與新冠病毒相關的死亡病例有逾5.9萬宗，平均年齡80.3歲。當局表示，由於冬季是老年人呼吸系統疾病高發和心腦血管基礎疾病加重的季節，加上近期新冠病毒感染等因素，因此老年人的病亡人數較多。
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