高鐵復運︱廣州東站往香港首班列車開出　鐵路迷畫「和諧號」贈車長

【有線新聞】在廣州東站，首班開往香港的高鐵列車早上7時58分開出。有港人指可乘搭高鐵回來香港感到很開心。

由於正值春運，早上5時許就有不少旅客來到廣州東站。乘客入站後要通過安檢，而站內沿途都設有指示牌，協助往香港的乘客上車。廣州東客運車間支部書記王必雄說：「我們可以看到一樓、二樓進站口，一直到候車室，整個過程中的檢票口、電梯口和進站口，都增加了前往香港西九龍的標識，提升了疏導西九龍旅客的行進路線。」

有居於內地的港人買到車票搭頭班車回香港，「心情都很開心，今天可以乘搭高鐵。其他渠道都可以回到香港，但可能比較轉折，所以知道高鐵開，很開心可以乘搭高鐵回香港。回到香港第一件事應該要收拾家居，約朋友吃飯、很久沒見，很想念香港的食物，所以現在回去更方便就很開心。」

亦有鐵路迷特地來到廣州東站來看首班列車，「我本身也對鐵路比較感興趣，但是挺遺憾因為港澳通行證沒有辦下來，沒有買到去香港的票、去深圳，香港下次再去。」雖然不能乘搭到香港，不過他就畫了高鐵和諧號的列車，表示希望送給車長。

首班開往香港的高鐵列車準時7時58分開出，在高鐵重開初期，廣州東站每日會有6對列車往返香港。鐵路部門表示會根據實際情況，考慮會否加開班次。