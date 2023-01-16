上海增醫療資源救重症病人　有醫生建議未確診者避免長途旅行

【有線新聞】上海市市長龔正指，近日經歷了一波疫情高峰。當地已增加醫療資源救治重症病人。有醫生就建議未曾確診的人，應避免於春運期間去長途旅行，以減低感染風險。

內地多個省市近日公布，已經度過本輪疫情的高峰期。而上海市市長龔正指，當地已經將醫療資源集中在防重症，提升救治能力，「最近我們全市經歷了一波感染高峰，我們強化防重症的關口前移。我們強化了市區兩級醫院重症救治資源的擴容，統籌醫院的各類科室資源，迅速將ICU的床位提升到7500張以上，配備重症醫護人員近萬人。」

他又提到早前上海部分暢銷的藥物供不應求，當局指會優先為醫院和養老院保障藥物供應。另外在廣東、浙江及安徽等地，有不少醫生表示，最近做肺部檢查的需求明顯增加，有患者更要排期4天才能檢查。

隨著農曆新年將至，內地有專家亦建議至今仍未感染的人，應避免於春節期間去長途旅行。尤其是患有基礎疾病的長者、孕婦及兒童等應該減少出行，降低自身及家人的感染風險。

醫生又提醒不論是否曾經感染，出行時必須做好個人防護，帶備一些防護物品包括體溫計、血液含氧器等，在公共地方要時刻配戴口罩、保持社交距離，以及避免到人群聚集的地方等。