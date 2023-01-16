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愛奇藝用家拒「升級」只能看480P畫質　上海保消委：增收費不厚道

【有線新聞】不少串流媒體允許同一個帳號連結多個不同裝置，不過近日內地視頻平台愛奇藝，要求已繳付年費的用家額外付費升級，否則只能觀看畫質較差的影片，相關做法引來上海消委會點名批評。
現時各大視頻平台都有多類的影片可任君選擇，不過要解鎖獨家內容或提升畫質，用家就要繼續再繳費升級。近日內地不少網民發現愛奇藝「先斬後奏」，原本買的118元人民幣年費套餐，移動設備和投影到電視上都可享有4K清晰度，但現在觀看480P標清畫質，除非願意額外多付100元。
有北京市民對此感到不滿，「本身就是投屏，想看電視就是想大屏幕看，然後你還限制我畫質。」另有人表明批絕就範：「直觀感受說實話還挺煩的，使用是會使用，但我不會再去繼續升級。」
除了限制畫質，有網民發現甚至通過HDMI連線接駁到電視等尺寸較大的顯示器材亦受限制。連番政策引來大批網民不滿，直斥平台藉著在國內
近乎壟斷的市場地位，變相「薅羊毛」、「食相難看」，倒迫大眾觀看盜版。
甚至有藝人及法律學者，都出面指責類似的亂收費現象。藝人李嘉明說：「以前電視打開就是電視，現在打開全市那些收費的、包月VIP，我買一個電視花了大幾千，完了我還看不了，每一個項目還單獨收費，這個我覺得特別的噁心，我已經有三年不打開電視了。」
中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍表示：「在創新內容、好的質量(方面)，好像沒有多少提高，反倒是通過充值，通過各種像「套娃」一樣的收費去提高了另外的一種收費模式，在內容沒有根本性改變的情況之下，通過渠道去獲取利益，這是『割韭菜』的行為。」
上海市消保委早前便已點名批評愛奇藝，指出平台無權獲取手機權限，干涉用家收看使用的場景，增加收費用更是「不厚道」。
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