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廣東省十四屆人大一次會議閉幕 王偉中連任廣東省省長
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2023年01月16日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】廣東省十四屆人大一次會議閉幕，王偉中連任廣東省省長。
會議選出王偉中出任省長，張虎、王曦、張少康等擔任副省長。而省人大常委會主任會由黃楚平出任。另外宋福龍獲選為省監察委員會主任，張海波就會擔任省高級人民法院院長。
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