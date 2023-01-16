河南漢魏洛陽故城發現二百多座北魏皇家倉庫 為至今發現等級最高古代倉庫建築

【有線新聞】中國社科院考古研究所團隊，在漢魏洛陽城遺址發現二百多座北魏皇家倉庫，是至今發現等級最高的古代倉庫建築。

位於河南洛陽的漢魏洛陽古城，始建於西周時期，延續了近1600年至隋唐時期，期間曾是東漢、曹魏、西晉及北魏等多個王朝的都城。

中國社科院考古研究所團隊，近日在宮城遺址中發現了240座北魏時期的皇家倉庫，南北共有24排、每排10座，並在東牆內側緊貼著宮牆的區域，發現了三座北魏時期的半地下式大型倉窖。

洛陽漢魏城隊隊長劉濤表示，「這個倉窖直徑達到11米，是坍塌以後殘存的直徑，深度達到7米，這也是我們漢魏洛陽城考古60年，首次在漢魏洛陽城內發現倉儲類建築遺址。」

研究亦顯示，倉窖在宮城內形成一個較為獨立的倉窖區，長約600米．闊約150米，總共可以容納約30萬立方米，規模宏大，另在倉窖底部發現少量炭化植物。

劉濤指，「這些倉窖內儲存的，應該是當時從全國各地，通過運河轉運到洛陽，儲存在宮城內的糧食，這些糧食是專門供應北魏的皇室所需用的。」

今次是內地考古人員首次在宮城內發現倉窖區，也是等級最高的古代倉儲建築，他們會繼續發掘研究，以進一步確認它的時代及形制演變。