習近平：要發揮好中國新型政黨制度政治優勢

【有線新聞】中共總書記習近平表示，要發揮好中國新型政黨制度的政治優勢。

習近平與黨外人士座談並共迎新春時強調，以更加奮發有為的精神狀態履職盡責，在凝心聚力服務大局上發揮更大作用，動員激勵廣大成員和群眾，為推進中國式現代化而團結奮鬥。