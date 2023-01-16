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習近平：要發揮好中國新型政黨制度政治優勢
i-Cable
2023年01月16日
中國在線
新聞資訊
【有線新聞】中共總書記習近平表示，要發揮好中國新型政黨制度的政治優勢。
習近平與黨外人士座談並共迎新春時強調，以更加奮發有為的精神狀態履職盡責，在凝心聚力服務大局上發揮更大作用，動員激勵廣大成員和群眾，為推進中國式現代化而團結奮鬥。
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